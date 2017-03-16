«Челси» на предсезонном сборе в Сингапуре сыграет с «Баварией» и «Интером»

«Челси» впервые отправится в Сингапур, где проведёт летнюю предсезонную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В рамках азиатского сбора «Челси» проведёт два товарищеских матча.
25 июля лондонцы сыграют с «Баварией», а спустя четыре дня «Челси» встретится с «Интером». Оба матча пройдут в рамках Международного кубка чемпионов.
Отметим, что 22 июля «Челси» сыграет с «Арсеналом», но лондонские клубы встретятся в Пекине, откуда подопечные Антонио Конте впоследствии отправятся в Сингапур.
«Я рад, что мы определились с планами на лето. В Сингапуре мы сможем хорошо подготовиться и провести матчи с сильными соперниками. Что ещё более важно, у «Челси» миллионы страстных поклонников в Сингапуре. С нетерпением жду встречи с ними. Нас ждут два захватывающих матча», — сказал Конте.