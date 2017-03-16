«Рома» — «Лион»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05

В четверг, 16 марта, в Риме на стадионе «Олимпико» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Лионом». Встреча начнётся в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Лион».
Ранее друг с другом команды встречались три раза. Один раз победу праздновали футболисты «Ромы», один матч завершился вничью, и один раз сильнее оказывались игроки «Лиона». Последняя встреча между ними состоялась 9 марта 2017 года и завершилась победой «Лиона» со счётом 4:2.