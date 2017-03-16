Защитник «Атлетико» Хименес сломал нос в матче против «Байера»

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» (0:0) завершился для защитника Хосе Марии Хименеса переломом носа. Несмотря на то что уругваец провёл на поле все 90 минут, после финального свистка врачи диагностировали у него перелом.
Пресс-служба «Атлетико» сообщает, что травму Хименес получил во втором тайме. Несмотря на повреждение, защитник может появиться на поле в ближайшем матче чемпионата Испании, но будет играть в специальной маске.
«Атлетико» 19 марта в 28-м туре испанской Ла Лиги встретится с «Севильей».