Р. Фердинанд: защита «Манчестер Сити» — жалкое зрелище

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в эфире телеканала BT Sport назвал жалкой защиту «горожан» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». «Манчестер Сити» уступил на выезде со счётом 1:3 и выбыл из турнира.
Фердинанд подверг критике действия обороны англичан в эпизоде, когда полузащитник «Монако» Тьемуа Бакайоко забил решающий третий мяч. «Защитники играли слишком высоко, это жалкое зрелище, — заявил экс-игрок сборной Англии. — Если играть так, то у нападающих появляется слишком много свободного пространства, куда можно ускориться. Мощный Бакайоко ворвался в штрафную, и никто за ним не успел. Это ужасно».
Футболист предположил, что защите «горожан» не хватает лидера, который координировал бы действия партнёров. «У них в штрафной нет главного, управляющего линией защиты, определяющего где и кому быть. В этом вся проблема», — заявил Фердинанд.
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Стив Макманаман согласился с мнением коллеги. «Такой гол было бы стыдно пропустить даже в любительском матче», — прокомментировал эксперт.