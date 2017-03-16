Пожизненная дисквалификация экс-президента «Ювентуса» Моджи оставлена в силе

Бывший президент «Ювентуса» Лучано Моджи получил отказ от государственного совета Италии в праве на обжалование пожизненного отстранения от футбола, сообщает Football Italia. Совет заявил, что дело 79-летнего функционера не входит в его юрисдикцию.
Моджи был отстранён от футбольной деятельности в 2006 году, а в 2011-м суд приговорил его к пяти годам и четырём месяцам тюремного заключения. Через год с небольшим срок был сокращён, а затем приговор и вовсе аннулировали.
Разбирательство в отношении Моджи и других членов руководства «Ювентуса», получившее название «кальчополи», началось весной 2006 года, после того как итальянская прокуратура обнародовала записи телефонных переговоров руководителей туринского клуба. Моджи обвиняли в давлении на арбитров, сговоре с судьями и руководителями других клубов. «Ювентус» был лишён чемпионских титулов 2005 и 2006 годов и отправлен в Серию В со штрафом в девять очков. К следующему сезону туринцы сумели вернуться в элитный итальянский дивизион.