Гамула: мы победим «Манчестер Юнайтед»! Мы – «Ростов»!

Главный тренер молодёжной команды «Ростова» Игорь Гамула рассказал о своих ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы между донской командой и «Манчестер Юнайтед». Первая игра в Ростове-на-Дону закончилась со счётом 1:1.
«Мы – «Ростов»! Мы победим «Манчестер Юнайтед»! Ни о чём другом команда не думает. А лично меня устроит любой счёт, который позволит «Ростову» пройти дальше – 2:2 или 3:3 .
Понятно, что потеря капитана команды Тимофея Калачёва и защитника Владимира Граната скажутся на игре «Ростова». Но в составе много других сильных игроков, которые смогут заменить отсутствующих», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Игра начнётся в 23:05 мск.