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Билич: Раньери? Если говорить о результатах и игре, «Лестер» получил что хотел

16 марта 2017, четверг. 20:01. Футбол
Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич в преддверии домашнего матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» высказал мнение относительно решения руководства «лис» расстаться с Клаудио Раньери, под руководством которого команда стала чемпионом Англии. «Лестер» сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов под руководством Крэйга Шекспира, обыграв в ответном матче «Севилью» (2:0). После увольнения Раньери «Лестер» одержал три победы подряд.

«После того как они сменили тренера, я сказал, что думаю об этом, и всё же я этого не понимаю. Однако если говорить о результатах и игре, они получили то, что хотели. Для меня это было плохим решением. Но таков характер работы, мы расплачиваемся первыми. Никто не может сказать, что это было неправильное решение. Три блестящих результата, команда выглядит по-другому. Это другая команда по сравнению с той, что была четыре недели назад. Они сыграли очень хорошо, особенно против „Севильи“. Это отличный результат для них и для английского футбола", – цитирует Билича ITV.com.
Источник: ITV.com Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити Клаудио Раньери Славен Билич
Новости. Футбол
16 марта 2017, четверг
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