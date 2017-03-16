Шалимов: «Краснодару» важно не пропустить от «Сельты» в быстрой атаке

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от ответного матча с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась победой испанской команды со счётом 2:1.
«Соперник сложный в плане забития голов, поскольку игроки „Сельты“ очень хорошо контролируют мяч. Надо стараться мяч отбирать, просто так самим не терять, больше владеть. Тогда у нас будет больше возможностей создавать моменты. Ну и, конечно, важно не пропустить в быстрой атаке соперника. При потере мяча сразу надо вступать в отбор», — сказал Шалимов в эфире передачи «Все на футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Сельта». Игра начнётся в 21:00 мск.