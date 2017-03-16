Гризманн: чтобы я ушёл из «Атлетико», должно совпасть много факторов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о том, может ли он покинуть клуб.
«Нас с „Атлетико“ связывает контракт. Сначала должно поступить предложение, у клуба должно быть желание продать меня, у меня должно быть желание уйти. Трансфер зависит от многих факторов. Я уже говорил, что мне и моей семье здесь комфортно, а это самое главное. Радует, что в Испании круглый год светит солнце. А я стараюсь сиять на поле», — сказал Гризманн в интервью beIN Sports.
В текущем сезоне француз отметился 13 голами и 6 результативными передачами в 26 матчах Примеры.