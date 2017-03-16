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175 лет назад 2016
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Гризманн: чтобы я ушёл из «Атлетико», должно совпасть много факторов

16 марта 2017, четверг. 21:13. Футбол
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о том, может ли он покинуть клуб.

«Нас с „Атлетико“ связывает контракт. Сначала должно поступить предложение, у клуба должно быть желание продать меня, у меня должно быть желание уйти. Трансфер зависит от многих факторов. Я уже говорил, что мне и моей семье здесь комфортно, а это самое главное. Радует, что в Испании круглый год светит солнце. А я стараюсь сиять на поле», — сказал Гризманн в интервью beIN Sports.

В текущем сезоне француз отметился 13 голами и 6 результативными передачами в 26 матчах Примеры.
Источник: beIN Sports Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Трансферы
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16 марта 2017, четверг
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