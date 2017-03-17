Мамаев: «Краснодар» не смог взять игру под полный контроль

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2). «Кельты» вышли в следующий раунд, одержав победу с общим счётом 4:1.
«Делая длинные передачи на нападающего, мы в большей степени теряли мяч. С испанскими командами это чревато тем, что они потом берут мяч под контроль, а тебе приходится тратить силы, чтобы вновь его отобрать. Поэтому не совсем получилось взять игру под полный контроль», — сказал Мамаев в эфире программы «Все на матч».