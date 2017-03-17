Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига Европы Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иньеста: Унсуэ достаточно мотивирован и готов возглавить «Барселону»

17 марта 2017, пятница. 03:54. Футбол
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ, который в настоящее время является помощником Луиса Энрике. Напомним, что Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.

«Унсуэ действительно хорошо знает всю ситуацию в команде. Он был с нами ранее, он с нами сейчас. Уверен, что он готов, достаточно мотивирован и способен работать.

Новый тренер „Барселоны“ должен быть очень спокоен, также ему понадобится много везения. В любом случае, кого бы не решило назначить руководство, он идеально подойдёт», – приводит слова Иньесты Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Луис Энрике
Новости. Футбол
17 марта 2017, пятница
03:54 Иньеста: Унсуэ достаточно мотивирован и готов возглавить «Барселону»
03:46 Погба пропустит ближайшие матчи из-за травмы, полученной в игре с «Ростовом»
03:36 Данильянц: лидер «Ростова» Бердыев сумел подтвердить свой высокий уровень
03:20 Эррера: «Ростову» было нечего терять в матче с «МЮ»
03:12 Ибрагимович: «МЮ» не было легко в матче с «Ростовом»
03:10 Видео. Обзор матча «Краснодар» — «Сельта» — 0:2
03:05 Видео. Обзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» — 1:0
02:24 Моуринью принёс подарок в раздевалку «Ростова»
02:06 Моуринью — об эпизоде с бананом для Рохо: это не смешно
02:03 Спаллетти: «Рома» заслуживала большего в противостоянии с «Лионом»
01:54 Деменко: футболисты «Ростова» играли очень достойно против «Манчестер Юнайтед»
01:49 Моуринью — после игры с «Ростовом»: скорее всего, «МЮ» проиграет следующий матч
01:44 Газинский: «Краснодар» не справился с задачей оставить «Сельту» без мяча
01:41 Мамаев: «Краснодар» не смог взять игру под полный контроль
01:36 Данильянц: «Ростов» достойно представил Россию в еврокубках
01:33 Мата: «Ростов» — команда, которая давит до конца
01:23 Шалимов: «Краснодар» может расти только через такие игры, как с «Сельтой»
01:20 Гамула: «Ростов» выбывает из Лиги Европы с высоко поднятой головой!
01:17 Синицын: в игре «Сельты» не было прессинга и агрессии первого матча
01:11 «Ростов» принёс России наибольшее количество очков в таблицу коэффициентов УЕФА
01:03 Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
01:03 «Рома» обыграла «Лион», но не сумела выйти в четвертьфинал Лиги Европы
00:59 «Шальке» отыграл два мяча в матче с «Боруссией» М и вышел в 1/4 финала ЛЕ
00:59 Рохо скушал банан во время матча с «Ростовом»
00:58 «Ростов» на «Олд Траффорд» минимально уступил «МЮ» и покинул Лигу Европы
00:37 Тренер «Сельты»: нужно было забивать, поэтому мы играли с «Краснодаром» храбро
00:35 Шалимов: надо признать, что «Сельта» заслуженно прошла дальше
00:31 Бышовец: состав «Краснодара» пока не готов к Лиге Европы, нужно усиление
00:28 Гранквист: хорошо, что «Краснодар» вообще прошёл так далеко в Лиге Европы
00:27 Аспас: чувствовалось, что «Краснодару» не хватало Смолова
00:11 Вандерсон: во втором тайме «Краснодар» завёлся, но гол «Сельты» спутал все карты
00:05 Мальо назван лучшим игроком матча «Краснодар» — «Сельта»
16 марта 2017, четверг
23:53 Ташуев: «Краснодар» не был мальчиком для битья, но ему не хватало Фёдора Смолова
23:51 Классон: «Краснодару» всё время не хватало какого-то последнего действия
23:41 Деменко: «Краснодар» разочаровал в матчах с «Сельтой», ждал большего от команды
23:34 Мостовой: защитники «Краснодара» бегали будто с гирями на ногах
23:28 Коларов: как команда «Манчестер Сити» лучше «Монако», это болезненный вылет
23:26 Роналдиньо: вопрос времени, когда Неймар завоюет «Золотой мяч»
22:55 «Бешикташ», играя вдесятером, разгромил «Олимпиакос» и вышел в 1/4 финала ЛЕ
22:51 «Краснодар» снова проиграл «Сельте» и вылетел из Лиги Европы
22:48 Дешам доволен игрой Погба за «Манчестер Юнайтед»
22:47 Стартовал пятый сезон международного проекта «Газпрома» «Футбол для дружбы»
22:30 Бышовец: «МЮ» можно обыграть командными действиями, но шансы далеки от 50%
22:22 В Италии мужской национальной командой впервые будет руководить женщина
22:00 Плетикоса: не стоит забывать, что «МЮ» — одна из лучших команд в мире
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Три российских клуба в Лиге чемпионов - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+