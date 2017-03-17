Иньеста: Унсуэ достаточно мотивирован и готов возглавить «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба Хуана Карлоса Унсуэ, который в настоящее время является помощником Луиса Энрике. Напомним, что Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.
«Унсуэ действительно хорошо знает всю ситуацию в команде. Он был с нами ранее, он с нами сейчас. Уверен, что он готов, достаточно мотивирован и способен работать.
Новый тренер „Барселоны“ должен быть очень спокоен, также ему понадобится много везения. В любом случае, кого бы не решило назначить руководство, он идеально подойдёт», – приводит слова Иньесты Marca.