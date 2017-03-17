Балахнин: Медведев уверенно сыграл с «МЮ», но Джанаева списывать со счетов рано

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру ростовчан и голкипера Никиты Медведева в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
«Ростов» достойно выступил, и впечатление от матча осталось приятное. В Манчестере качество футбола было уже повыше, чем на «Олимпе-2». Это особенно хорошо было видно в исполнении хозяев, которые больше владели мячом. При этом «МЮ» создавал мало моментов, потому что россияне отлично действовали в обороне.
У «Ростова» было не так уж много моментов, но они пытались выжать из них максимум. Стремились исполнить их, но у соперника хорошо играл вратарь. Ничья 0:0 «Ростов» не устраивала, и им всё равно нужно было раскрываться и идти вперёд, чтобы забить. Побежали большими силами, раз провалились и получили гол. Винить их не стоит, ведь сидеть на своей половине поля и ждать в данной ситуации было нельзя.
Никита Медведев очень уверенно проявил себя в этом матче. Достаточно было фланговых атак, где он очень хорошо играл на выходах. Много было ударов в створ, где он не дрогнул. Этот матч он может занести себе в актив. Заменит ли он Сослана Джанаева в основе? Джанаев стабильно отыграл полтора-два года, и его рано списывать со счетов», – сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.