Рауль верит в испанский финал Лиги чемпионов и восторгается Левандовским

Бывший нападающий «Реала» и «Шальке-04» Рауль считает вполне возможным финальный матч Лиги чемпионов с участием испанских команд. В четвертьфинале турнира участвуют мадридские «Реал» с «Атлетико», а также «Барселона».
«Я считаю возможным финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», принимая во внимание уровень игры этих команд», — приводит слова Рауля Kicker.
Кроме того, Рауль не поскупился на похвалу в адрес форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского: «Левандовски уже не один год является одним из лучших нападающих мира. Он восхищает меня не только многими голами, но и манерой игры».