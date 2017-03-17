Бышовец: российские клубы не оправдали ожиданий в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал выступление российских команд в еврокубковом сезоне-2016/17.
«Ожидания от российских клубов в еврокубках оказались не оправданы. Возможности «Зенита» были очевидны, ЦСКА тоже в какой-то мере был не так успешен, как ожидалось. У наших команд были хорошие шансы, но в 1/8 финала Лиги Европы сумели достойно сыграть только «Краснодар» и «Ростов». Это можно считать и успехом.
То, что «Зениту» и ЦСКА не удалось решить поставленных задач, связано со сменой тренера в «Зените» и с тем, что у «армейцев» были проблемы с обстановкой в команде и обстановкой вокруг тренера.
Зато выступление команд в этом году принесёт России три клуба в Лиге чемпионов — 2018/19, что обострит отношения между клубами внутри РФПЛ и повысит напряжённость и борьбу внутри нашего чемпионата», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.