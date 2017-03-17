«Спартак» обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве

Завершился матч 20-го тура молодёжного первенства между «Локомотивом» и «Спартаком». В первом круге красно-белые одержали победу со счётом 2:0. В отчётном матче «Спартак» вновь оказался сильнее «Локомотива» — 2:1.
Гости ушли на перерыв, ведя в счёте. На 43-й минуте отличился Владлен Бабаев. На 61-й минуте Александр Ломовицкий удвоил преимущество «Спартака» — 2:0. Роман Тугарев на 68-й минуте мог сократить отставание в счёте, но не реализовал пенальти.
За пять минут до конца игры «Локомотив» усилиями Михаила Лысова один мяч всё же отыграл, но уйти от поражения «железнодорожники» не смогли.
Благодаря победе «Спартак» вышел на второе место в чемпионате. «Локомотив» расположился на шестой строчке.