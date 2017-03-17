Зуев: будем стараться креативить и вскрывать оборону «Ростова»

Полузащитник Александр Зуев, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 20-го тура РФПЛ с «Ростовом». Встреча состоится 19 марта.
«Всю неделю мы тренировались на натуральном поле клубной базы, поэтому никаких проблем с этим быть не должно. Думаю, всё будет нормально.
Я смотрел эту их игру с „Манчестер Юнайтед“. „Ростов“ – очень организованная команда, всегда выполняющая установку тренера. Взламывать их оборону будет очень тяжело. Они грамотно перемещаются, не оставляя сопернику свободных зон. Будем стараться креативить и вскрывать их оборону.
Мы идём внизу турнирной таблицы, но с психологией у нас сейчас всё нормально. Вадим Викторович Скрипченко говорит нам быть вместе, ведь только в сложных ситуациях и проявляется сила коллектива. Думаю, что у нас должно всё наладиться», — цитирует Зуева пресс-служба самарской команды.