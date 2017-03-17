Моуринью: Каранка на четвёртый год заслужил быть уволенным из «Мидлсбро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью саркастически прокомментировал увольнение своего бывшего помощника Аитора Каранки с поста наставника «Мидлсбро».
«В первом сезоне после своего назначения Каранка спас „Мидлсбро“ от вылета из Чемпионшипа. На второй год он вывел команду в финал плей-офф Чемпионшипа, а на третий вышел с ней в Премьер-лигу. Думаю, на четвёртый год он заслужил быть уволенным», — цитирует Моуринью ESPN FC.
Последний раз «Мидлсбро» выиграл 17 декабря в домашней встрече с «Суонси Сити» (3:0). После 27 сыгранных матчей «Боро» находится в зоне вылета, занимая в турнирной таблице АПЛ 19-е место.