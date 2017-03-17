Клюев: Ндинга провёл матч за «молодёжку» «Локомотива» ради игровой практики

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Денис Клюев подвёл итоги матча 20-го тура молодёжного первенства России со «Спартаком», а также оценил игру Антона Миранчука, Делвина Ндинга и Артёма Галаджана. «Железнодорожники» сегодня проиграли красно-белым со счётом 1:2.
«В первом тайме у нас были хорошие моменты, но подводила реализация. «Спартак» же своим шансом воспользовался. Во второй половине пытались исправить ситуацию, однако сложно вернуться в игру с 0:2 против такого соперника, как «Спартак». Возможно, если бы забили пенальти, то всё могло бы получиться. Один гол в концовке отыграли, но на большее не хватило времени.
У Антона одна мотивация – как можно быстрее набрать форму и помогать главной команде. Через матчи за «молодёжку» он сделает это быстрее. Ндинга также провёл матч ради игровой практики. Что касается Галаджана, он понимает, что нужно выдерживать конкуренцию в главной команде. Уверен, если ему предоставят шанс, он им воспользуется», — цитирует Клюева официальный сайт «Локомотива».