Студенты КФУ одержали победу на домашнем этапе НСФЛ

С 15 по 17 марта в Республике Крым прошёл девятый межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2016/2017. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского на поле спорткомплекса «Арена Крым» в Евпатории принимал команды из Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина, Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева и Московского физико-технического института.
В первый игровой день в нулевую ничью сыграли команды ТГУ и КФУ, также миром разошлись футболисты ОрелГУ и МФТИ. А вот на следующий день лидер первенства ТГУ разгромил со счетом 3:0 МФТИ, а хозяева турнира, в свою очередь, с таким же счётом победили ОрёлГУ. В заключительный соревновательный день тамбовчане не сумели сломить сопротивление футболистов Орловского университета и вновь сыграли нулевую ничью. КФУ на последней минуте упустил победу в матче с МФТИ, но всё равно вышел победителем домашнего турнира по дополнительным показателям.
Десятый турнир в рамках Премьер-группы НСФЛ пройдёт с 23 по 25 марта в Ростове-на-Дону, где хозяева турнира сборная Южного федерального университета примет команды Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева и Дагестанского государственного технического университета.