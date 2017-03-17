Маркизио: «Ювентус» перед матчами с «Барселоной» не думает о реванше за 2015 год

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о жеребьёвке четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником туринского клуба стала «Барселона».
«Это противостояние будет сильно отличаться от того, что было в финале Лиги чемпионов в Берлине в 2015 году. Тогда судьба победителя решилась в единственной встрече, а сейчас нас ждёт два матча. Мы вовсе не думаем об этом противостоянии сквозь призму реванша», — цитирует Маркизио пресс-служба УЕФА.
В финале Лиги чемпионов сезона-2014/15 «Барселона» обыграла «Ювентус» со счётом 3:1.