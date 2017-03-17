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Двум польским фанатам вынесен вердикт по делу нападения на россиян на Евро-2012

17 марта 2017, пятница. 23:07. Футбол
Варшавский окружной суд вынес вердикт по делу двух польских фанатов, которые были причастны к нападению на российских болельщиков во время чемпионата Европы–2012, сообщает Interia.

Судебный процесс длился с октября 2013 года. 17 марта суд приговорил польских болельщиков к 1,5 годам лишения свободы в виде общественных работ, а также обязал выплатить штраф в размере € 1,15 тыс. Сообщается, что фанаты своей вины не признают, а их адвокаты собираются оспорить решение суда.

Оба являются известными фанатами польского клуба «Легия» и были причастны к нападению на российских болельщиков 12 июня 2012 года перед матчем Польша – Россия (1:1).
Источник: Interia Сообщить об ошибке
Теги
Легия Сборная Польши — Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Евро-2012
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17 марта 2017, пятница
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