Двум польским фанатам вынесен вердикт по делу нападения на россиян на Евро-2012

Варшавский окружной суд вынес вердикт по делу двух польских фанатов, которые были причастны к нападению на российских болельщиков во время чемпионата Европы–2012, сообщает Interia.
Судебный процесс длился с октября 2013 года. 17 марта суд приговорил польских болельщиков к 1,5 годам лишения свободы в виде общественных работ, а также обязал выплатить штраф в размере € 1,15 тыс. Сообщается, что фанаты своей вины не признают, а их адвокаты собираются оспорить решение суда.
Оба являются известными фанатами польского клуба «Легия» и были причастны к нападению на российских болельщиков 12 июня 2012 года перед матчем Польша – Россия (1:1).