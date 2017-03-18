Лопетеги: нам нравится игра Деулофеу, он сможет помочь сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги прокомментировал приглашение в национальную команду нападающего «Милана» Херарда Деулофеу. Лопетеги уверен, что этот футболист сможет быть полезен сборной в предстоящих матчах.
«Деулофеу – игрок, у которого не было стабильной игровой практики в его прежнем клубе. А в «Милане» он вышел на первые роли и обозначил прогресс в своей игре. Нам нравится игра Деулофеу, он сможет помочь сборной Испании», — приводит слова Лопетеги Marca.
24 марта испанцы в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сыграют против национальной команды Израиля, а 28 марта состоится товарищеская встреча с Францией.