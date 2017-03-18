Бауса: представляю себе Месси, который поднимает Кубок мира над головой

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса верит в то, что национальная команда способна выиграть чемпионат мира 2018 года, если станет его участником. По итогам 12 туров отборочного турнира мундиаля «альбиселесте» заработала 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
«Я не вижу себя занимающимся этой профессией, если считаю себя неспособным выиграть чемпионат мира. Очевидно, что в день финала сборная Аргентины может быть на поле.
Представляю себе игру против европейской команды и Месси, который поднимает Кубок мира над головой», — цитирует Баусу La Nacion.