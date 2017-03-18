«Томь» — «Амкар»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Томи» и «Амкара» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Томь»: Солосин, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Кузнецов, Голышев, Пугин, Соболев.
Запасные: Мелихов, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Большунов, Карымов, Букачев, Макурин.
«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Огуде, Гасилин, Бодул.
Запасные: Будаков, Вамбольт, Черенчиков, Зайцев, Хурцидзе, Йовичич, Мищенко, Салугин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Томь» — «Амкар». Начало — в 11:30 мск.