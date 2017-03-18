Адвокат: я закончу тренерскую карьеру после этого сезона

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит» и сборную России, сообщил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона и завершит карьеру.
«В конце сезона я закончу с этим. Не думаю, что завершаю тренерскую карьеру слишком рано», — цитирует Адвоката интернет-портал Goal.
69-летний Адвокат возглавляет «Фенербахче» с августа 2016 года, его действующий контракт истечёт по окончании нынешнего сезона. «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв «Краснодару» (0:1, 1:1), и занимает четвёртое место в чемпионате Турции, отставая от лидирующего «Бешикташа» на 10 очков.