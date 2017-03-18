Туре: я хочу остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре сообщил, что хочет продолжить выступать за «горожан». Действующий контракт 33-летнего футболиста истечет ближайшим летом.
«Хочу ли я остаться в „Сити“? Определенно. Я люблю этот клуб. На первой пресс-конференции я сказал СМИ, что приезжаю в „Сити“, чтобы добиться успеха, войти историю и стать частью этого клуба. Это очень важно для меня. Фанаты играют большую роль в моем желании остаться, потому что я играл по всему миру и всегда наслаждался футболом, но фанаты „Сити“ — это что-то невероятное.
Гвардиола был честен со мной. Он был тем человеком, который подтолкнул меня в нужном направлении, поэтому я испытываю к нему уважение и хочу показать, что он поступил правильно, когда поверил в меня», — цитирует Туре Sky Sports.