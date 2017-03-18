«Молодёжка» «Краснодара» обыграла «Уфу», «Ростов» уступил «Крыльям Советов»

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» победил со счётом 3:2 «Уфу». После первого тайма хозяева вели 2:0 — точными ударами отметились Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. Во втором тайме гости сумели сравнять счёт — отличились Никита Тихонов и Тимур Кутлусурин. Тем не менее на 79-й минуте Сулейманов оформил дубль, установив окончательный счёт.
В другом матче тура «Ростов» в гостях с минимальным счётом уступил «Крыльями Советов». На 24-й минуте Дмитрий Тананеев забил в свои ворота.