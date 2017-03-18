Венгер: скоро узнаете, какое решение я принял по поводу своего будущего

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что уже определился со своим будущим. Французский специалист отметил, что объявит о своём решении в скором времени. В последнее время Венгер подвергается критике со стороны многих болельщиков «Арсенала». Сегодня «канониры» уступили в гостях «Вест Бромвичу» со счётом 1:3. В последних девяти матчах во всех турнирах подопечные Венгера потерпели семь поражений.
«Я уже знаю, что буду делать в будущем. Скоро вы всё узнаете. Очень скоро. Я не беспокоюсь по этому поводу. Сейчас у нас плохой период, который мы не переживали лет 20. Мы проигрываем матч за матчем, и это меня волнует гораздо больше, чем моё будущее. В любом случае нет другого способа, кроме как бороться до последнего дня сезона. Нас ждёт серьёзная борьба за место в Лиге чемпионов, будет очень трудно», — сказал Венгер журналистам после поражения от «Вест Бромвича».
Венгер также отметил, что в «Арсенале» ещё не знают, какое решение он принял по поводу своего будущего. Он добавил, что объявит о своём решении скоро, но не во время перерыва на матчи сборных.