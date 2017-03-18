Ари: не праздновал гол в ворота «Спартака», поскольку уважаю его болельщиков

Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал ничью в домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:1) и рассказал, почему не праздновал гол в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.
«Хотелось бы праздновать победу, но произошло так, как произошло, поэтому я рад и такому результату. К тому же я забил. Не хотел праздновать свой гол, потому что сильно уважаю болельщиков «Спартака». Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе я много времени провёл с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил, хотел поделиться радостью с ними.
Если честно, то перед матчем было предчувствие, что забью. Всегда приятно забивать большим командам. «Спартак» — одна из таких. Но для меня главное — помочь команде. Поэтому смешанные чувства: забил, но победить не удалось. У меня был ещё момент, когда я неудачно обработал мяч. Если бы я сыграл лучше, это был бы голевой момент. В любом случае ничья с лидером чемпионата — хороший результат.
Были ли у арбитра основания поставить пенальти после моих падений в штрафной? В первом эпизоде, думаю, пенальти не было, а вот во втором — одиннадцатиметровый был, меня держали за майку. Нужно ещё раз посмотреть повтор», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.