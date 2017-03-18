Лебедев: в действиях фанатов «Спартака» не нужно искать политический подтекст

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал вывешенный фанатами «Спартака» во время матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) баннер в ответ на скандальный фильм британского телеканала BBC о российских фанатах.
«В действиях болельщиков не нужно искать политический подтекст, они далеки от этого. Они ближе к простому народу. Ответ фанатского объединения «Спартака» – это остроумный ход. Их цель — дать понять западным недоброжелателям, что хватит нагнетать обстановку и выдумывать несуществующие истории.
Приезд «Манчестер Юнайтед» в Ростов, ответный выезд болельщиков ростовчан в Англию и комментарии, которые были после этого, дают чётко понять, что в России нет ничего из показанного в фильме на канале BBC.
Ребята — молодцы! Я считаю, что это креативный и иронический ответ на беспочвенное, злое враньё со стороны британского канала», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.