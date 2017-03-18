Созин: мы ещё ничего такого не увидели, чтобы «Спартак» стал чемпионом

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о матче 20 тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом». Встреча закончилась со счётом 1:1.
«По общему накалу и качеству игра была очень высокого уровня, можно даже сказать, европейского. В действиях „Локомотива“ видна тренерская мысль Сёмина. Она, может, кому-то и не нравится — всё-таки он делает больший упор на игру в обороне. Сегодня „Локо“ играл в „откат“, как говорят в хоккее, — трое впереди, семеро сзади. Было видно, что во втором тайме они старались удержать счёт. Какие-то подходы у „железнодорожников“ всё же были, но только благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Так что для них 1:1 — это очень хороший результат. А „Спартак“ сегодня не добрал. Не удивился бы, если бы они выиграли сегодня 2:1, но увы.
Для красно-белых сейчас каждый матч — финал. Все ждут, что они начнут всех обыгрывать и покажут свои чемпионские амбиции. Да, отрыв большой, но впереди ещё десять туров. Завтра играют „Зенит“ и ЦСКА, думаю, что петербуржцы приблизятся к „Спартаку“. Так что страсти накаляются. Мы ещё ничего такого не увидели, чтобы „Спартак“ стал чемпионом», — сказал Созин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.