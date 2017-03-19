Marca: Роналду остался недоволен своей заменой в матче «Атлетик» — «Реал»

Испанское издание отмечает, что Роналду не понял решения Зидана заменить его. Уходя с поля, португалец сказал матерное слово и спросил: «Почему я?». При этом стоит отметить, что Роналду и Зидан пожали друг другу руки после замены.
После матча журналисты спросили у Зидана о замене Роналду. «Криштиану может быть заменён так же, как и любой другой футболист», — ответил наставник «Реала».
Роналду осталось забить один гол, чтобы побить рекорд англичанина Джимми Гривза по количеству голов в ведущих европейских лигах. В настоящее время в активе обоих по 366 голов в ведущих европейских чемпионатах.
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