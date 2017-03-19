«Зюлте-Варегем» стал обладателем Кубка Бельгии, обыграв «Остенде» по пенальти

В первом тайме на гол Нани Димата «Зюлте-Варегем» ответил точным ударом Тимоти Дерейка. После перерыва Димата вернул лидерство «Остенде», но Сандер Копман сделал счёт равным.
В дополнительное команды порадовали зрителей голами Бабакара Гейе и Ноуледжа Мусоны, реализовавшего пенальти.
В серии 11-метровых все игроки «Зюлте-Варегем» реализовали свои попытки, а у «Остенде» оплошность допустили Фернандо и Мусона.
«Зюлте-Варегем» во второй раз в истории завоевал Кубок Бельгии. Впервые этот турнир покорился клубу в сезоне 2005/2006.
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Зюлте-Варегем».