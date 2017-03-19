На матче «Крылья Советов» — «Ростов» ожидается свыше 5 тыс. зрителей

Сегодня утром на стадионе «Металлург» в Самаре состоялось традиционное предматчевое совещание, на котором были обсуждены организационные вопросы игры 20-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Ростов», а также представлена форма, в которой команды выйдут на поле. Организаторы ожидают на матче свыше 5000 зрителей, около 30 из них будут поддерживать гостей.
Самарская команда проведёт матч в футболках синего цвета (тёмно-синие шорты), вратарский комплект чёрного цвета. Гости сыграют в футболках и шортах жёлтого цвета. Голкипер ростовчан выйдет на поле в свитере и шортах песочного цвета, сообщает официальный сайт «Крыльев Советов».
Встреча начнётся сегодня в 14:00 мск.
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