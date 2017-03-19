Кирьяков: беспокоит истерика вокруг «Зенита», связанная с судьями

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 20-м туре РФПЛ. Игра состоится сегодня и начнётся в 19:30 мск.
«Что меня беспокоит накануне матча? Истерика вокруг «Зенита», связанная с тем, что из-за судей команда проигрывает. Игру обслужит очень опытный арбитр. Хочется верить, что он не поддастся на это давление и будет обслуживать матч профессионально.
Понятно, что «Зенит» не очень удачно стартовал на весеннем отрезке. Команда вылетела из Лиги Европы. Но в любом случае в ней собраны квалифицированные исполнители, которые стоят больших денег.
Предстоит очень тяжёлый матч, считаю, что «Зенит» бросит на эту игру всё. В Питере прекрасно понимают, что эта игра в какой-то мере для сине-бело-голубых решающая и определяющая. Поэтому они выйдут с хорошим и должным настроем», — цитирует Кирьякова «Спорт уик-энд».
В «Зените» остались недовольны судейством прошлого матча с «Амкаром» (0:1) в 19-м туре РФПЛ. Работа главного арбитра встречи Евгения Турбина вызвала критику со стороны питерского клуба из-за отменённого гола в ворота пермяков.
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