«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В воскресенье, 19 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 29-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Встречу 19.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Майклом Оливером.
Ранее друг с другом команды встречались 176 раз. 86 раз победу праздновали футболисты «Ливерпуля», 46 матчей завершилось вничью, и 44 раза сильнее оказывались игроки «Манчестер Сити». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016-го и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0.