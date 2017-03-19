Неймар и Рафинья — в заявке «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Нападающий Неймар и полузащитник Рафинья Алькантара включены в заявку «Барселоны» на матч 28-го тура испанской Примеры с «Валенсией», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Оба бразильца пропустили матч прошлого тура с «Депортиво» (1:2). Неймар из-за мышечной травмы, а Рафинья в связи с гастроэнтеритом.
Пропустят матч защитники Жереми Матьё и Алейкс Видаль, полузащитник Арда Туран и вратарь Хорди Масип.
Матч «Барселона» — «Валенсия» состоится на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 19 марта. Начало — в 22:45 мск.