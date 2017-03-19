«МЮ» обыграл «Мидлсбро» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ

В матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 3:1 обыграл «Мидлсбро», который на этой неделе расстался с главным тренером Айтором Каранкой.
На 30-й минуте Маруан Феллайни счёт открыл, на 62-й отличился Джесси Лингард, а на 77-й один мяч в составе хозяев отыграл Руди Жестед. Окончательный результат «МЮ» установил в компенсированное время — Виктор Вальдес собирался вынести мяч от своих ворот, как вдруг поскользнулся, и Антонио Валенсия поразил уже пустые ворота.
В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» (52 очка) поднялся на пятое место, опережая на два очка «Арсенал» и «Эвертон». «Мидлсбро» (22 очка) занимает предпоследнее место.