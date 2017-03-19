Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» — самый великий клуб АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал 600-ю победу манкунианцев в английской Премьер-лиге. «МЮ» стал первым клубом, которому это удалось. На втором месте по количеству побед в АПЛ «Арсенал» (517), на третьем – «Челси» (508).
«600 побед – это фантастический рекорд. Я думаю, что это результат хорошей работы тренерского штаба начиная с Алекса Фергюсона. Он заложил фундамент команды, которая на протяжении 15 лет доминировала в английском футболе. Плюс грамотный подбор игроков даёт положительный результат. «Манчестер Юнайтед» — самый великий клуб АПЛ. 20 раз клуб становился чемпионом Англии, не один раз выигрывал Лигу чемпионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.