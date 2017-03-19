17-летний сын Патрика Клюйверта забил первый гол за «Аякс»

Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт, который является сыном известного в прошлом голландского нападающего Патрика Клюйверта, забил свой первый гол за первую команду.
Знаменательное событие для Джастина произошло в гостевой встрече 27-го тура чемпионата Нидерландов с «Эксельсиором». При счёте 0:1 на 32-й минуте 17-летний хавбек замкнул атаку с правого фланга, поразив пустой угол ворот. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Джастин дебютировал в составе «Аякса» в 15 января 2017 года в возрасте 17 лет 255 дней. С тех пор он принял участие в девяти матчах (три – в основе), а мяч в ворота «Эксельсиора» стал для него первым результативным действием за клуб.
Посмотреть видео с первым голом Джастина Клюйверта за «Аякс» можно в «Твиттере».