Луческу: «Зенит» мог забить 6-7 голов. Тогда бы вопрос судейства вообще не стоял

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (2:0). На игре работала бригада Алексея Еськова.
«Судейство? Сегодня я бы лучше комментировал игру, а не судейство. Пенальти? Соперник потерял позицию, обхватил Артёма и завалил его на траву. Если бы мы забили шесть или семь голов, а мы могли это сделать, то вопрос судейства вообще бы не стоял. Что касается игры, то это была очень хорошая игра с обеих сторон», — сказал Луческу на пресс-конференции.