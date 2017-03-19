Сампаоли: стоит признать, что шансы «Севильи» на чемпионство испарились

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли выразил мнение, что поражение в выездном матче 28-го тура Примеры с «Атлетико» (1:3) лишило клуб последних шансов побороться за титул.
«Это первое поражение в чемпионате за довольно долгий срок, и стоит признать, что шансы „Севильи“ на чемпионство испарились. Мы отстаём от „Реала“ уже на 8 очков, а у них ещё есть матч в запасе. Теперь нам нужно финишировать в тройке, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов и избежать квалификации.
Разумеется, команда очень разочарована, но это нормальная реакция на неудачу. Надо оправиться от этого поражения и снова заиграть в свой фирменный футбол», — цитирует Сампаоли Goal.