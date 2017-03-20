Пике посоветовал болельщикам, освиставшим Андре Гомеша, оставаться дома

Защитник «Барселоны» Херард Пике после победы над «Валенсией» со счётом 4:2 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании заступился за партнёра по команде, полузащитника Андре Гомеша, которого некоторые болельщики сине-гранатовых освистали, когда португалец выходил на замену на 74-й минуте.
«Это недопустимо. Одно дело, когда фанаты выражают недовольство футболистом в результате его плохой игры. И совсем другое, если игрока начинают освистывать, когда он ещё не вступил в игру. Люди, освистывающие игроков, не успевших даже дотронуться до мяча, должны оставаться дома. Такое отношение лишает футболистов уверенности», — сказал Пике.
Андре Гомеш не первый раз подвергается оскорблениям со стороны болельщиков «Барселоны», недовольных его игрой. В матче с «Валенсией» он сумел отметиться голом на 89-й минуте.