Видео: Ласина Траоре забил гол и не реализовал пенальти

Экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре, играющий в настоящее время за хихонский «Спортинг», оказался одной из самых ярких фигур матча 28-го тура чемпионата Испании с «Гранадой».
Ивуариец вышел на замену на 56-й минуте. К тому моменту «Спортинг» проигрывал — 0:1. Уже на 60-й минуте Траоре удалось поразить ворота соперника и сделать счёт равным. Видео гола можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги в YouTube. К 67-й минуте «Спортинг» выигрывал со счётом 3:1, а на 82-й минуте хозяева поля имели возможность довести счёт до разгромного, однако Траоре не реализовал пенальти.
Почему нынешний сезон чемпионата Испании — лучший за много лет