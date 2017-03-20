Саньоль не думает, что Киммих должен стать преемником Лама в «Баварии»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Вилли Саньоль прокомментировал недавние слова председателя правления клуба Карл-Хайнца Румменигге относительно полузащитника команды Джошуа Киммиха. Хавбек выражал недовольство тем, что в нынешнем сезоне не имеет соответствующей игровой практики. Румменигге после этого отметил, что у Киммиха отличные перспективы в немецком гранде и он сам видит в нём замену завершающему карьеру капитану команды Филиппу Ламу.
«Фланговый футболист обороны является прежде всего защитником. А у Киммиха больше потенциала для того, чтобы играть в полузащите», — цитирует Саньоля Sky Germany.