Коэнтрау может продолжить карьеру в «Бенфике» или в «Спортинге» Л

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может со следующего сезона продолжить карьеру в Португалии, сообщает O Jogo.
Согласно информации источника, в услугах футболиста заинтересованы лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг». Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш, знающий Коэнтрау по совместной работе в «Бенфике», очень ценит игровые качества футболиста и хотел бы видеть его в своей команде.
У 29-летнего Коэнтрау в испанском гранде нет большой игровой практики: в текущем сезоне «Королевский клуб» провёл в чемпионате Испании 27 матчей, а сам Коэнтрау принял участие всего в одном из них. Правда, некоторое время португалец не мог играть из-за травмы бедра.