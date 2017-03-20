Пике: у меня нет сомнений, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Херард Пике уверен в том, что полузащитник Андрес Иньеста продолжит выступление в испанском гранде. В последнее время испанские СМИ неоднократно поднимали вопрос, продлит ли Иньеста контракт с каталонским клубом.
«Относительно будущего Иньесты в клубе мне ясно одно: он не хотел ставить под сомнение вопрос продления контракта с «Барселоной». Просто Андрес хочет сконцентрироваться на задачах команды в нынешнем сезоне. У меня нет сомнений, что Иньеста продлит контракт с «Барселоной», — приводит слова Пике испанское интернет-издание Sport.
Ранее сообщалось, что Иньеста отклонил предложение одного китайского клуба, обещавшего ему € 35 млн в год и возможность играть лишь в домашних матчах. Кроме того, испанские СМИ распространили информацию, что Иньеста продлит контракт с сине-гранатовыми на два года с возможностью пролонгации соглашения ещё на один сезон.
Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.