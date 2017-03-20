Жилберту Силва посоветовал российским болельщикам наслаждаться матчами КК-2017

Бывший футболист сборной Бразилии Жилберту Силва дал совет российским болельщикам в преддверии Кубка конфедераций, который пройдёт летом в России. Матчи примут четыре города — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.
«Хочу посоветовать российским болельщикам наслаждаться этим столько, сколько они могут, потому что это фантастическое событие. Это очень ценно для страны, принимающей турнир. Будут проходить большие матчи, которые оставят очень хорошее впечатление.
Россияне должны воспользоваться этой возможностью, потому что это хорошая репетиция чемпионата мира по футболу», — цитирует Силву официальный сайт ФИФА.