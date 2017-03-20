Сампаоли: судьба Мончи не является условием моего будущего в «Севилье»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли отметил, что его будущее в андалусском клубе не зависит от его спортивного директора Рамона Мончи. Последний может покинуть «Севилью» по окончании текущего сезона. Испанские СМИ недавно сообщали, что в услугах этого специалиста, в частности, заинтересован мадридский «Реал».
«Я не обязан продлевать контракт с «Севильей». Но здесь я чувствую любовь и уважение людей. Это нечто, что не всегда имеет место в других местах. Судьба Мончи не является необходимым условием моего будущего в «Севилье», — приводит слова Сампаоли TodoMercadoWeb
В последнее время имя Сампаоли связывали с «Барселоной», чей наставник Луис Энрике покинет свой пост после нынешнего сезона.