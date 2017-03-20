Шоу летом может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Защитник Люк Шоу выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом. Как сообщает The Metro, главной причиной этого является недостаток игровой практики у 21-летнего футболиста.
Отмечается, что к английскому игроку уже проявляют интерес ряд клубов, среди которых «Сток Сики», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». В текущем сезоне Шоу провёл в чемпионате Англии всего восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Шоу перешёл в стан манкунианцев из «Саутгемптона в 2014 году за £ 32 млн.